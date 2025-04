Um die Vorteile von Künstlicher Intelligenz im Unternehmen zu verankern, braucht es genügend Daten und zumindest einen Verantwortlichen, der KI-Projekte steuert und im Unternehmen verankert. Der Logistiker Quehenberger hat dazu nun eine eigene Abteilung ins Leben gerufen.

Neben der Optimierung interner Abläufe plant das Unternehmen, innovative Lösungen für Kunden zu entwickeln, die in Echtzeit auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren. Ein Ziel des KI-Teams ist es beispielsweise, durch Datenanalyse und maschinelles Lernen die Genauigkeit von Vorhersagen und Entscheidungsprozessen zu verbessern um Kosten zu senken, Reaktionszeiten zu verkürzen und Ressourcen gezielter einzusetzen. „Wir versuchen nicht KI zu nutzen, wo es geht, sondern so zu integrieren, dass es im jeweiligen Bereich einen Mehrwert schafft“, so Klaus Hrazdira, COO bei Quehenberger Logistics.

Mit der intelligenten automatisierten Auftragserfassung hat das Unternehmen ein erstes KI-Projekt umgesetzt. „Wir haben nach der ersten Implementierungsphase sehr schnell verstanden, dass wir nicht zu viel auf einmal abändern dürfen. Ein solcher Change Prozess muss in erster Linie die Mitarbeiter mitnehmen, sonst werden solche Innovationen nicht zielführend genutzt. Bei der ersten Version der KI-Auftragserfassung wollten wir zu viel auf einmal erreichen, neue Features mit neuen Masken außerhalb des „gewohnten“ Bereiches waren eine zu große Umstellung. Wir sind zwei Schritte zurückgegangen und haben bestehende Masken mit neuen Features kombiniert, dies hat die Akzeptanz bei den Anwendern deutlich gesteigert“, erklärt Robert Köbrunner, Head of Q Direct bei Quehenberger, die ersten Schritte.

Neben der KI-Auftragserfassung setzte das Unternehmen Anfang Jänner 2025 das Projekt „KI-Kameras“ um. Die KI-Kameras sind in den Trailern mit einer Rechnereinheit verbaut und stützen sicherheitsrelevante Themen wie Diebstahl, Manipulation etc. Darüber hinaus können Sie auch den freien Laderaum in den Fahrzeugen exakt bestimmen, um die Auslastung noch weiter zu optimieren. Leerraumvermeidung sei ein wichtiger Faktor für die Effizienz innerhalb des Unternehmens als auch für den Umweltschutz, heißt es aus dem Unternehmen.