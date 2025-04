Durch die Anbindung der Samsara Connected-Operations-Plattform an die integrierte Telematik-Hardware von Stellantis erhalten Fuhrparkbetreiber Zugang zu Echtzeitdaten einer Vielzahl von Fahrzeugmarken. Dazu gehören Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot und Vauxhall. Die Integration betrifft Fahrzeuge, die ab 2024 produziert wurden, sowie ausgewählte Modelle aus den Jahren 2018 bis 2024, darunter auch Elektrofahrzeuge und gewerbliche Flotten.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Kooperation liegt im vereinfachten Onboarding-Prozess: Fuhrparkbetreiber müssen lediglich die Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) eingeben, um neue Fahrzeuge mit der Samsara-Plattform zu verbinden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Hardwareinstallationen. Nutzer erhalten sofortigen Zugriff auf zentrale Fahrzeugdaten wie GPS-Standort, Kilometerstand und Kraftstoffverbrauch.

Paul George, Director of OEM bei Samsara, betont den praktischen Nutzen der Lösung: „Diese Integration reduziert den Aufwand für Hardware-Installationen und bietet einen manipulationssicheren Zugang zu Telematikdaten. Gemeinsam mit Mobilisights möchten wir Fuhrparkunternehmen dabei unterstützen, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu arbeiten.“

Auch auf Seiten von Stellantis sieht man in der Zusammenarbeit Potenzial. „Durch die Kombination von Samsaras Connected Operations und der Datenharmonisierung über Mobilisights ermöglichen wir Fuhrparks nahtlosen Zugang zu umsetzbaren Einblicken“, erläutert Sebastien Fraysse, VP EMEA Sales bei Mobilisights.

Stellantis zählt mit einem Marktanteil von rund 17 Prozent am europäischen Fahrzeugabsatz zu den größten Automobilherstellern in Europa. Mit der Integration der Mobilisights-Datenplattform baut Samsara sein Netzwerk an OEM-Partnerschaften weiter aus und setzt verstärkt auf den Einsatz von Echtzeitdaten zur Optimierung von Fuhrparkprozessen.