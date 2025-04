Die Nachfrage im Transportmarkt ist eng an die wirtschaftliche Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes gekoppelt – und hier stehen die Zeichen auf Schrumpfung. Sowohl in der Eurozone als auch in den USA bleibt die Industrieproduktion schwach. Der PMI-Index für die Eurozone liegt seit Monaten unter 50, was auf eine schrumpfende Wirtschaft hinweist. Besonders betroffen ist Deutschland, das größte verarbeitende Gewerbe Europas. „Die Bedingungen in den Fabriken haben sich weiter verschlechtert“, heißt es in einem Bericht zu den Wirtschaftsdaten aus dem dritten Quartal 2024.

Auch in den USA zeigt sich ein gemischtes Bild: Zwar sind leichte Erholungen erkennbar, doch die Fortschritte bleiben schleppend. Bob Costello, Chefökonom der American Trucking Associations, beschreibt die Lage: „Die Produktionstätigkeit stagniert weiterhin, und die Frachtnachfrage zeigt nur eine langsame Erholung.“