Die Vereinigten Staaten rückten 2024 auf Platz zwei der österreichischen Exportpartner vor. Mit einem Exportwert von 16,23 Mrd. Euro (+10,1 %) und einem Handelsbilanzplus von 8,5 Mrd. Euro war die USA jenes Land, mit dem Österreich am stärksten im Plus lag. Treiber dieses Überschusses: Maschinen und Fahrzeuge sowie ein kräftiger Anstieg bei chemischen Erzeugnissen – insbesondere medizinisch-pharmazeutischen Produkten.

Derzeit trifft die heimische und insgesamt die europäische Pharmaindustrie überhaupt verstärkt Vorkehrungen und fliegt verstärkt Medikamente in die USA ein. So berichteten etwa zwei europäische Pharmakonzerne der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie zuletzt so viele Arzneimittel wie möglich über den Atlantik geschickt hätten - und gehört hätten, dass andere Firmen dasselbe tun. Die Branche befürchtet, dass US-Zölle auch für in Europa produzierte Arzneimittel kommen.

>> US-Strafzölle auf EU-Pkw: Exportlogistik vor neuen Herausforderungen

>> HHLA-Vorstandschefin Angela Titzrath: "Zölle sind Gift für die Wirtschaft"