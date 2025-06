Gemeinsam mit Plus, einem Unternehmen für KI-gestützte autonome Lkw-Software, dem Logistikunternehmen DSV und DM Drogeriemarkt hat sich der Fahrzeughersteller Iveco an die Kür in der Transportlogistik gewagt: dem autonomen Fahren. Vor kurzem haben die Unternehmen die Erprobung einer Iveco Sattelzugmaschine mit der teilautonomen Fahrerassistenzlösung von Plus im deutschen Krefeld nun beendet.

Es war der erste Test dieser Technologie auf öffentlichen Straßen in Deutschland. Nach einem mehrmonatigen Prüf- und Validierungsverfahren der Technologie sowie der Schulung der Fahrenden war die teilautonome Lösung bereit für den Einsatz auf öffentlichen Straßen. Auf der Strecke zwischen zwei Lagerhäusern in Krefeld und Hennef wurden Waren unter realen Bedingungen ausgeliefert.

„Diese Demonstration ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Kommerzialisierung hochautomatisierter Fahrtechnologien in der Logistikbranche. Durch dieses gemeinschaftliche Pilotprojekt konnten wir die Fähigkeiten unseres Fahrerassistenzsystems im realen Betrieb validieren und Verbesserungen bei der Sicherheit, der Kraftstoffeffizienz und der Gesamtfahrleistung bestätigen. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass die Automatisierung den Fahrenden nicht ersetzen, sondern seine Rolle aufwerten wird, indem sie Ermüdungserscheinungen reduziert, bei komplexen Manövern unterstützt und eine sicherere, produktivere Arbeitsumgebung schafft“, resümiert Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer bei Iveco Group.

Man freue sich darauf, "selbstfahrende in Serie gefertigte Lkw mit der Selbstfahrtechnologie von Plus auf den Markt zu bringen, zunächst in den USA und dann in Europa" kommentiert COO und Mitbegründer von Plus, Shawn Kerrigan. Plus ist ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für selbstfahrende Software. Nach dem Pilotprojekt gehen die Partner davon aus, dass in Serie gefertigte selbstfahrende Lkw bis 2027 in den USA und anschließend in Europa kommerziell verfügbar sind.

Der Fokus liege auf der " Depot-zu-Depot-Logistik", ergänzt Peter Matthiesen, Senior Director, Group Innovation, Mobility & Truck Technology bei DSV. Denn die Technologie eigne sich "hervorragend für wiederkehrende Prozesse, bei denen ausreichend Daten vorhanden sind“.

In den USA ist das Unternehmen Kodiak bereits mit autonomen LKW im realen Betrieb unterwegs. So transportiert Atlas Energy Solutions 100 Ladungen Proppant mit den RoboTrucks von Kodiak. "Wir haben offiziell einen kommerziellen RoboTruck an einen Kunden ausgeliefert und den kommerziellen Betrieb aufgenommen", sagte Don Burnette, Gründer und CEO von Kodiak. "Die Kommerzialisierung von autonomen Lastkraftwagen ist seit vielen Jahren ein Ziel der Branche, das nun Wirklichkeit geworden ist. Autonome Lkw sind nicht nun mehr nur ein Konzept, sondern Teil des realen Betriebs."

Lesen Sie dazu auch: Kodiak bringt den ersten fahrerlosen LKW auf den Markt