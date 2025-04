Für das erste Quartal 2025 ist weiterhin von einem hohen Transportbedarf am Spotmarkt auszugehen, da insbesondere langfristige Vertragsbeziehungen aufgrund der unsicheren Zukunft gemieden werden. Das Fracht-Laderaum-Verhältnis wird voraussichtlich nicht unter 65:35 fallen. „Aufgrund der dieses Jahr einen Monat später liegenden Osterfeiertage wird der Bedarf erst wieder zum April anziehen, sodass der Frachtanteil dann über 70 Prozent steigen wird“, prognostiziert Gunnar Gburek von Timocom. „Die Transportpreise werden mit steigender Nachfrage ebenfalls zulegen, nicht zuletzt, um die 2025 deutlich gestiegenen Kosten der CO2- und Maut-Abgaben zu kompensieren. Ob die Weitergabe der Mehrkosten in voller Höhe gelingen wird, ist fraglich, schließlich ist dies in Deutschland in weiten Teilen nicht gelungen.“

Die Analysten von Transport Intelligence erwarten für 2025, dass der europäische Straßengüterverkehr insgesamt real um zwei Prozent wachsen und einen Wert von über 436 Mrd. € erreichen wird. „Insgesamt sieht es also nicht ganz so düster aus für den europäischen Transportsektor. Ob allerdings die deutschen Logistiker, die hauptsächlich inländisch unterwegs sind, davon profitieren werden, ist fraglich, da hier aktuell Stagnation angesagt ist“, so Gunnar Gburek. „Österreichische Unternehmen verlassen sich nicht auf ihren Binnenverkehr, sie haben deshalb bessere Wachstumsaussichten.“