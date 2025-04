Die bevorstehende Mehrheitsübernahme von Gysev Cargo durch Waberer’s International kann den Schienengüterverkehr in Ungarn und Österreich stärken. Der ungarische Logistikkonzern erwirbt 70 Prozent der Anteile an Gysev Cargo, der bisherige Alleineigentümer Gysev Zrt. behält 30 Prozent.

Gysev Cargo ist Ungarns zweitgrößter Schienenverkehrsdienstleister und kann über seine österreichische Tochtergesellschaft Raaberbahn Cargo auch Dienstleistungen in Österreich anbieten. Gysev Cargo betreibt das Containerterminal in Sopron (Westungarn) im Intermodal Logistics Service Center, das Eigentum von Gysev ist. Es wird auch das im Bau befindliche intermodale Containerterminal am Bahnhof Debrecen-Macs Industrial Park betreiben.

Die strategische Übernahme soll bis Ende des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen sein und die Rolle der Raaberbahn im grenzüberschreitenden Güterverkehr weiter stärken.