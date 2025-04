Das Feature wurde nach Angaben von Wakeo in enger Zusammenarbeit mit Bestandskunden entwickelt. Einer dieser Partner ist das Unternehmen Mercure International of Monaco, das in einer Pilotphase das neue System testete. Oriane Crenn, dort zuständig für Logistikoperationen, beschreibt den praktischen Nutzen der Funktion: „Gerade bei Disruptionen an großen Häfen wie Hamburg oder Antwerpen ist es entscheidend, schnell verlässliche Alternativen zu identifizieren. Nearby Alternatives hilft uns dabei, frühzeitig umzudisponieren – bevor eine Störung die gesamte Lieferkette betrifft.“

In der Pilotphase wurde das System zunächst auf bestimmte Transportrouten begrenzt getestet. Die Rückmeldungen flossen laut Wakeo direkt in die Weiterentwicklung ein – ein Prozess, der offenbar noch nicht abgeschlossen ist. Geplant ist, das Tool künftig weiter zu verfeinern, etwa durch noch genauere Prognosemodelle oder Einbindung weiterer Einflussfaktoren wie saisonaler Schwankungen.