Laut Studie könnte das Aussetzen der Zölle drastischere Auswirkungen auf den globalen Seehandel haben als der jüngste Zollschock. Die jetzt begonnene Zollpause könnte dazu führen, dass USFirmen, ihre Lager in Rekordtempo wieder auffüllen wollen und aufgestaute Lieferungen im großen Stil nachbestellen – ein Nachholeffekt, der zu einem drastischen Anstieg des Schiffsverkehrs führen und ganze Häfen überlasten könnte.

Wenn Unternehmen hingegen mit der Aufstockung der Lagerbestände warten, weil sie nicht sicher sind, ob sie in der Lage sein werden, innerhalb der 90-tägigen Pause Geschäfte abzuschließen, könnte der anschließende Nachholeffekt noch größer ausfallen. Die Studienautoren rechnen mit einem Anstieg der Lieferungen um bis zu 150 Prozent – insbesondere in Richtung USA. Die Zahl der Schiffsankünfte in Long Beach-Los Angeles könnte um 73 Prozent steigen – das entspricht rund 19 zusätzlichen Schiffen pro Tag. In Oakland wird ein Plus von 61 Prozent erwartet, in Tacoma von 56 Prozent. Insgesamt könnte der US-Containerverkehr um fast 19 Prozent zulegen. Dieser Anstieg wird durch leichte Rückgänge in fast allen anderen Regionen der Welt, insbesondere in Japan, Korea und der EU, ausgeglichen werden. Dies dürfte die Kosten für die Verschiffung auf diesen Routen in die Höhe treiben.

„Der nun zu erwartende Wiederanstieg des Handels – insbesondere in Richtung USA – könnte zu logistischen Engpässen und Hafenstaus führen wie während der COVID-19-Pandemie – mit entsprechenden Risiken für Verzögerungen und Überlastungen. Damals mussten Schiffe teils mehr als 20 Tage vor der US-Westküste auf ihre Entladung warten. Eine ähnliche Situation droht auch jetzt, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Überlastung von Häfen und Logistiknetzwerken könnte die Lieferketten massiv stören und zu signifikanten Preissteigerungen führen“, erklärt Klimek.