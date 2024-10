Webfleet-Manager Wolfgang Schmid zeigt die Möglichkeiten für Künstliche Intelligenz im Transport- und Flottenmanagement auf. Was ist heute schon möglich, wie sieht die kurz- und mittelfristige Zukunft aus? Wie zukunftsnah ist bidirektionales Laden (vehicle to grid) - und welche europäischen Länder sind Vorreiter? Welche Unterschiede im Flottenmanagement in Europa gibt es, und warum? Wolfgang Schmid gibt einen umfassenden Überblick über Trends und Möglichkeiten in diesem Bereich.