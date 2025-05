Cargo-Partner sieht derzeit noch keine „radikalen Einbrüche“ bei Routen, Partnern oder Transportmitteln, so Schenzel auf Dispo-Anfrage. „Bekanntlich sind im Zuge der US-Handelspolitik aber die Raten und Volumina in der See- und Luftfracht auf den Transpazifischen Routen eingebrochen. Man wird abwarten müssen, worauf sich China und die USA einigen werden.“

Die WTO geht davon aus, dass der bilaterale Handel zwischen China und den USA um bis zu 80 Prozent einbrechen könnte, er mache aber nur etwa drei Prozent des Welthandels aus, so WTO-Chefökonom Ossa. Dafür werde aber China viele Waren, die es sonst in die USA exportiert hätte, nach Europa liefern. „Da ist es jetzt ganz zentral, dass man diese Umlenkungseffekte kooperativ managt, damit dieser Konflikt nicht noch weiter eskaliert“, so Ossa.

Gebrüder-Weiss-Manager Lothar Thoma gibt Einblick in operative Schwierigkeiten, die die Zölle auf Produkte haben, die von China in die USA geliefert wurden und werden: “Unternehmen müssen kurzfristig entscheiden, ob sie Waren annehmen, zurücksenden oder gegebenenfalls auf andere Märkte umlenken. Besonders problematisch sind Fälle, bei denen sich Zolländerungen während des Transports ergeben – zum Beispiel bei Containern, die China Richtung USA verlassen und während der Überfahrt von neuen Zollsätzen betroffen sind. Nehmen die Empfänger die Ware an? Oder ist sie ihnen zu teuer geworden und sie schicken sie – bestenfalls – wieder zurück? Oder bleiben die Container in den US-Häfen?“

Bis jetzt habe man noch keine gravierende Fälle, „aber das kann eventuell in nächster Zeit kommen“, so Thoma gegenüber Dispo. Im schlimmsten Fall gebe es keinen Abnehmer mehr für die Waren - und auch keinen Versender, der erreichbar sei. „Manchmal haben kleinere chinesische Firmen Ware für verschiedene Empfänger in den USA auf Schiffen, auf die nun womöglich eine Rücksendeanforderung oder eine Annahmeverweigerung durch den Käufer zukommt“, erklärt der Gebrüder-Weiss-Manager.

Hier müsse man versuchen, eine Lösung im Dialog mit Absender und Empfänger zu finden, denn der Zoll in den USA sei wenig verhandlungsbereit, schmunzelt Thoma. „Wenn es wirklich Billigware ist, bei der sich aufgrund des hohen Zollsatzes der Verkauf nicht mehr rentiert, muss man überlegen, wie man damit umgeht. Nehmen große Handelsketten die Ware an und übernehmen einen Teil der Mehrkosten? Oder sind es kleinere Retailer und Importeure, die sich das nicht leisten können oder wollen? Es gibt auch Fälle, bei denen die Ware verschrottet wird, weil das günstiger ist als ein Rücktransport oder eine Umleitung in ein anderes Land. Denn der Transport von der Westküste USA in ein anderes Land ist in der Regel so teuer, dass das bei Billigprodukten keinen Sinn macht. Gerade die USA importiert einen hohen Anteil an günstigen Produkten aus China. Diese Waren werden jetzt sehr viel teurer. Erst wenn die Ware angekommen ist, sehen wir, ob es solche Fälle geben wird und in welcher Häufigkeit. Darauf bereiten wir uns im Moment vor.“