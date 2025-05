Während Zölle einheitlich auf importierte Waren angewendet werden, können sie sich je nach Größe, Ressourcen und betrieblicher Flexibilität unterschiedlich auf Unternehmen auswirken. Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich an diese Veränderungen anzupassen, kann sich zwischen großen multinationalen Konzernen und kleineren Unternehmen erheblich unterscheiden.

Größere Unternehmen verfügen unter Umständen über die Ressourcen und Kapazitäten, um ihre Tätigkeiten als Reaktion auf Zölle zu verlagern. Nehmen wir zum Beispiel die Zölle, die in den 80er Jahren gegen japanische Autohersteller verhängt wurden - die betroffenen Großunternehmen konnten auf die Zölle reagieren, indem sie ihre Produktion in die USA verlegten und so die Zölle ganz vermieden. Im Gegensatz dazu verfügen kleinere Unternehmen möglicherweise nicht über die Ressourcen und die Fähigkeit, als Reaktion auf unmittelbare regulatorische Änderungen derart umfangreiche betriebliche Veränderungen vorzunehmen. Ebenso könnten sie nicht in der Lage sein, die gestiegenen Kosten aufzufangen, was sie anfälliger für die negativen Auswirkungen der Zölle macht.

Eine weitere Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen ist die Komplexität der Einhaltung der Vorschriften. Die Bestimmung der richtigen Zolltarifcodes, die Zusammenstellung korrekter Unterlagen und die Beantragung von Ausnahmen oder Kontingenten erfordern Ressourcen und Kenntnisse, auf die kleinere Unternehmen möglicherweise nicht zurückgreifen können.

"Große Unternehmen können diese Kosten oft innerhalb ihrer Gewinnspanne auffangen, während KMU nicht so leicht über die entsprechenden Kapitalreserven verfügen, so dass sie einen Teil dieser Kosten eher an den Endverbraucher weitergeben müssen", fügt Fox hinzu.

Zusätzlich zu den tarifären Hemmnissen erhöhen nichttarifäre Handelshemmnisse wie Handelsvorschriften den Verwaltungsaufwand der Unternehmen und die Kosten der verkauften Waren. Immer mehr neue Vorschriften verlangen von den Zollbehörden, dass sie die Einhaltung der Produktvorschriften an der Grenze durchsetzen, wobei die Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften nachweisen müssen, bevor sie die Waren mit ihren Zollerklärungen befördern.

"Es gibt in den USA und der EU mehrstufige Vorschriften über Zwangsarbeit und in Europa Vorschriften über Verpackungen, Abholzung oder die Einfuhr von Waren mit hohem CO2-Ausstoß, um nur einige zu nennen. Zusätzlich zu den Zöllen erhöhen diese Handelsvorschriften die Anzahl der Handelshemmnisse, die die Unternehmen einhalten müssen, was den Zeit- und Kostenaufwand für den internationalen Handel erhöht. Die Einhaltung von Handelsvorschriften wird zu einer Lizenz zum Spielen - aber sie kann auch eine Chance und ein Marktdifferenzierungsmerkmal sein", fügt Lars Karlsson, Leiter der Abteilung Global Trade and Customs Consultancy bei Maersk, hinzu.