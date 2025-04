Förderungsberechtigt sind alle aktiven Wiener Mitgliedsbetriebe der Fachgruppe Spedition und Logistik mit einer aufrechten Gewerbeberechtigung, die im Jahr 2025 mindestens einen neuen Lehrling aufnehmen. Die Förderung gilt für die Ausbildung zur Speditionskauffrau/-mann bzw. zur Speditionslogistiker/in. Für jeden neuen Lehrling gibt es 500 Euro zusätzlich und es werden maximal drei Lehrlinge pro Unternehmen gefördert.

Alexander Winter, Obmann der Wiener Spediteure, betont die Bedeutung der Nachwuchsförderung: "Wir brauchen mehr Fachkräfte, um die hohe Nachfrage nach Spitzenleistungen in der Logistik zu bedienen." In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Spediteure in Wien um 22 Prozent auf 378 Unternehmen gestiegen, wobei österreichweit jährlich 660 Millionen Tonnen Güter transportiert werden. Die Branche beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter:innen und bildet jährlich über 100 Lehrlinge aus.

>>> Das sind die stärksten Logistiker Österreichs