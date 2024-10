Walzl qualifiziere sich vor allem auch durch sein Know-how über die Kunden, die Craiss in Österreich betreut, heißt es aus dem Unternehmen. Bereits der erste Standort in Weiz wurde entlang der Kundenwünsche eines großen Energiekonzerns eingerichtet, mit dem Walzl zuvor zusammengearbeitet hat. Für diesen verrichtet Craiss Austria in erster Linie die klassische Inbound- und Outbound-Logistik, die vorher von verschiedenen Dienstleistern komplex abgedeckt wurde.



Nun steht die Eröffnung eines zweiten Standorts in Ebergassing bevor. Erst kürzlich hat Craiss Austria das geeignete Logistikareal gefunden und damit die Ausschreibung eines großen Anbieters von Mobilitätslösungen aus Wien gewonnen. Ziel der neuen Partnerschaft ist die Ausdehnung der Logistikdienstleistungen vom Warehouse Management auf die Transportlogistik vom Lager zum Produktionsstandort.



„Und damit ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht“, betont Walzl. Der gelernte Maschinenschlosser und studierte Wirtschaftsingenieur sieht weiteres Wachstum für sein Unternehmen vor. „Unsere Standorte in Österreich sind an den Kundenbedarf angepasst. Also können wir nicht sagen, wo wir uns als nächstes niederlassen, doch je mehr Expertise wir im österreichischen Markt beweisen, desto schneller können wir wachsen. Die beiden Großkunden in Weiz und Ebergassing sind nur der Anfang“, erklärt er weiter.



Aktuell verantwortet Walzl zwei Standorte mit etwa 85 Mitarbeitenden. Sobald der Regelbetrieb am neuen Standort beginnt, ist die Einstellung rund 40 weiterer Arbeitskräfte geplant.