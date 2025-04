Vor allem nach der Übernahme des Post- und Paketgeschäfts von Siemens Logistics im Jahr 2022 hat sich das Körber-Geschäftsfeld Supply Chain zum Ziel gesetzt, die Marktposition im Bereich Paketlogistik weiter auszubauen. Dazu holt sich das Unternehmen nun António Conde als CEO für den Geschäftsbereich Paketlogistik.

Er berichtet nun direkt an Helena Garriga, Mitglied des Vorstands der Körber AG und verantwortlich für das Geschäftsfeld Supply Chain. „Antónios umfassende Erfahrung in der Lieferkette und Logistik sowie seine bewiesene Führungsstärke innerhalb unserer Organisation machen ihn zur idealen Besetzung, um das Wachstum unseres Geschäftsbereichs Paketlogistik gezielt voranzutreiben“, so Helena Garriga.

Lesen Sie auch das Interview mit Körber-Manager Michael Brandl: "Wir haben für Körber Supply Chain Software den Nordstern festgelegt"

António Conde ist seit 2017 für Körber tätig – zunächst als Director of Operations und stellvertretender CEO des Geschäftsbereichs Supply Chain Automation in Portugal, einer Tochtergesellschaft des Konzerns mit Spezialisierung auf Automatisierungs- und Palettierlösungen. 2019 wurde er zum CEO dieser Einheit in Portugal berufen. Während seiner Amtszeit trieb er bedeutende Projekte in Forschung und Entwicklung voran, stärkte die Kundenorientierung und baute das Unternehmenswachstum nachhaltig aus.

Vor seiner Tätigkeit bei Körber war António Conde mehr als 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Bosch tätig. Er verantwortete maßgeblich die erfolgreiche Transformation eines Produktionsstandorts in Aveiro, Portugal, der unter seiner Leitung zu einem der leistungsstärksten Werke der Bosch-Gruppe wurde.

Lesen Sie auch einen Gastbeitrag von Körber-Manager Brandl: "Retouren sind eine Frage des Mindsets, weniger der Technik"

Mehr zum Unternehmen

>> Körber übernimmt die Logistik-Optimierung von Rewe International

>> Körber Supply Chain Software übernimmt Mercurygate