Thomas Hiemer verantwortet nun als Mitglied des Vorstands das Vorstandsressort Finance, Controlling, Tax & Treasury (FCT). Er ist dabei schon seit zwölf Jahren im Finanzressort bei Dachser tätig und verfügt über Expertise in Corporate Finance, Accounting und Controlling. So leitete er zunächst das Konzerncontrolling, bevor er im Dezember 2021 die Position des Head of Corporate Finance übernahm.

Im Juli 2023 wurde Hiemer zum Deputy Director der Executive Unit Finance, Controlling, Tax & Treasury ernannt und fungierte damit als stellvertretender Leiter des Finanzressorts.

Vor seiner Zeit bei Dachser war der studierte Diplom-Ökonom unter anderem im Bereich Finance bei dem DAX-Unternehmen Heidelberg Materials tätig und konnte einschlägige Auslandserfahrungen in den USA und China sammeln.

„Dass wir diese Position aus den eigenen Reihen besetzen können, ist ein großer Gewinn für uns“, erläutert Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board bei Dachser. „Als CFO nimmt Thomas Hiemer eine Vertrauensposition im Austausch mit den Gesellschaftern und eine wichtige Rolle im Vorstand ein. Seine enge Vernetzung im Unternehmen ist dafür ein ausgeprägter Vorteil.“

„Werthaltiges Wachstum auf Grundlage einer langfristigen Ausrichtung – das leitet das Denken und Handeln des Familienunternehmens Dachser. Einem starken und gut orchestrierten Finanzressort kommt dabei eine wichtige Rolle zu,“ sagt CEO Burkhard Eling. „Thomas Hiemer hat sich bereits tief in die CFO-Aufgabe bei Dachser eingearbeitet. Er übernimmt nahtlos und stellt so die Kontinuität in der Führung sicher.“