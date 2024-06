Am 26. Juni 1974 wurde in einem Marsh-Supermarkt im amerikanischen Ohio weltweit der erste Barcode auf einer Kaugummipackung gescannt. Konkret handelte es sich dabei um den gelben und süßlich-fruchtig schmeckenden „Juicy Fruit“ der Marke Wrigley´s. Dies ereignete sich etwas mehr als ein Jahr, nachdem sich Branchenführer aus Handel und Industrie 1973 auf den Einsatz eines einheitlichen Symbols für den Universal Product Code (UPC) zur Identifikation von Lebensmittelprodukten geeinigt hatten – die Geburtsstunde des Barcodes.



Damit wurde eine technologische Revolution eingeleitet: Heute tragen über eine Milliarde Produkte einen GS1 Barcode, der weltweit täglich über zehn Milliarden Mal gescannt wird. Nicht umsonst bezeichnete die BBC vor einigen Jahren den Barcode als „eines der 50 wichtigsten Dinge, die unsere Weltwirtschaft verändert haben“.



Warum die Wahl für den Ort des ersten Barcode-Scans ausgerechnet auf diesen bestimmten Marsh-Supermarkt fiel, lag laut dem damaligen Marsh-CEO Tom O´Boyle schlicht und einfach daran, „dass dieser Supermarkt in der Nähe der Einrichtungen für die Scannerstudien lag.“ Die Zehnerpackung Wrigley´s, die dabei zum Einsatz kam, kann übrigens heute noch in einer Vitrine des Smithsonian Insitution´s National Museum of American History in Washington bestaunt werden. In Österreich wurden die ersten Scannerkassen schließlich 1983 in Wien im Commissary-Shop der Vereinten Nationen und in einem Supermarkt der Firma Zumtobel eingeführt.