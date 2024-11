Stefan L. Braun, BMÖ-Präsident / Chief Procurement Officer – ÖBB-Holding AG:

„Als kritische Infrastruktur müssen wir unsere Supply Chain genau kennen. In diesem Zusammenhang gilt es auch Make-or-Buy-Entscheidungen neu zu bewerten ... Kritische Situationen entstehen insbesondere dann, wenn alle Unternehmen ab der Tier-3-Ebene auf denselben Zulieferer angewiesen sind.“



Stephan Izay, Strategischer Konzerneinkauf, Nachhaltigkeitsmanagement – ÖBB-Personenverkehr AG und Robert Kirchner, Manager Circular Economy – Ernst & Young denkstatt GmbH

„Öffentliche Auftraggeber setzen wichtige Impulse und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Kreislaufwirtschaftsstrukturen ... Entscheidend ist dabei, größere Volumina an sortierten, hochwertigen Fasern bereitzustellen ... So erhalten die Unternehmen die notwendige Planungs- und Investitionssicherheit, um Kreislaufwirtschaft als tragfähiges Geschäftsmodell zu etablieren.“



Markus Hölzl Partner, Risk Consulting – EY Österreich und Jacob Pötsch Senior Manager, Risk Consulting – EY Österreich

„Stakeholder erwarten zunehmend, dass Unternehmen Verantwortung für ihre erweiterten Lieferketten tragen … Third Party Risk Management erhöht die Agilität durch kürzere Produktions- und Lieferzeiten und ermöglicht Kostensenkungen für Unternehmen … Drittanbieter-Ökosysteme bieten Chancen für verbesserte Customer Experience und sie tragen zu profitablem Wachstum bei … Gleichzeitig entstehen neue Risiken durch diese Ökosysteme … Das Management von Drittparteienrisiken ermöglicht es Führungskräften, Risiken, die mit externen Partnern und Verträgen einhergehen, zu identifizieren, zu bewerten, zu überwachen und zu kontrollieren … Es ist wichtig, einen starken Governance-Rahmen zu implementieren, bevor Fortschritte erzielt werden können. Auf dieser Grundlage wird die Basis für nachhaltiges Wachstum gelegt und das Potenzial für zukünftige Herausforderungen gemindert.“



Nadja Jungwirth, Managing Director, CSO – voestalpine Rail Technology GmbH

„Wir müssen angesichts auch kommender Krisen weg von einem eindimensionalen Lieferantenverhältnis und hin zu einen echten Partnerschaften kommen … Ich befürworte den Green Deal, aber Afrika gehört unbedingt dazu.“



Stefan Lampl, Brigadier, Kommandant Heereslogistikschule – Österreichisches Bundesheer, Bundesministerium für Landesverteidigung

„Das Militär richtet sich am Kontrollturm für Risikomanagement aus: durch Festlegung kritischer Güter – Gruppieren in Risikogruppen – Zuteilung von Kontrollteams – Festlegung von Risikoszenarien – Ausarbeitung von Eventualfallplänen – Messung/Überwachung – Etablierung von Sensoren – Etablierung eines gemeinsamen logistischen Lagebildes etc.“



Harald Lechner, Schiedsrichter ÖFB; Teamkoordinator Einkauf – ÖBB-BCC GmbH

„Was während der mindestens 90 Minuten auf dem Platz gilt, gilt auch im Unternehmen: Führung bedeutet, auch unliebsame Entscheidungen und Botschaften im richtigen Moment an die ‚Betroffenen‘ zu überbringen … Und auch aus Fehlentscheidungen gilt es zu lernen.“



Daniel Rass, Head of International Procurement – Porsche Holding Salzburg

„Große Unternehmen tendieren zum Zentralisieren und damit auch zum Bundlen. Das ist aber nicht immer die beste Option, weil so nicht die gesamte Komplexität abgebildet wird.“



Dr. Christoph M. Schneider, Geschäftsführer – Economica GmbH

„Der Grad der Bürokratie geht mit dem Grat schwindender Produktivität einher – in Brüssel weiß man das, aber es passiert nichts … Konflikte belasten. Kosten, Preise und Löhne steigen. Kaufkraft und Wohlstand nehmen ab – keine gute Aussichten also für eine klassische Konjunkturerholung in Österreich … Insolvenzen steigen in Österreich in allen Branchen … Österreich hat eine eklatante Schwäche bei privaten Investitionen … Ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung trägt die hohen Kosten zunehmender gewalttätiger Konflikte, während viele weitere indirekt davon betroffen sind … Rohstoffmärkte sind tendenziell unterversorgt, das birgt das anhaltende Risiko von Mangelsituationen.“



Gerhard Sigl, CTI, COO – Commend International GmbH

„Der Logistikprozess eines Unternehmens ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck … Wir sagen ‚nein‘ zu Direktbeschaffung in Asien (nur über Distributoren), zur Zwei-Lieferantenstrategie aufgrund hoher Kosten und mangelnder Flexibilität sowie zu unnötigen Risiken für relativ geringe Einsparungen … Komplexität erfordert klare Strukturen und Prozesse … Kultur frisst Strategie: Was in der Kultur nicht verankert ist, kann auch das Management nicht kompensieren.“