Mode und Textilien gelten als besonders schwierig handhabbar für Roboter. Der Grund: Die Waren sind oft weich, verformbar und in Folie verpackt. Dies macht es Robotern schwer, den perfekten Greifpunkt zu ermitteln und die Teile zuverlässig zu greifen. Diese Herausforderung löst Pick-it-Easy Robot mit seinem starken Kamerasystem und KI-basierter Objekterkennung, dem Covariant Brain. Diese spezielle Künstliche Intelligenz wurde vom US-amerikanischen Unternehmen Covariant entwickelt.

Neben der Kommissionierung kann Pick-it-Easy Robot nun die automatische Warenaufgabe von Fashion-Artikeln in Taschen übernehmen.



So funktioniert die automatische Warenaufgabe mit Roboter:

1) Der Roboter übergibt die Artikel einzeln über eine Rutsche an Tasche.

2) Der Barcode des Artikels wird ohne Leistungsverlust im Prozess erfasst und der Artikel mit der Tasche verknüpft.

3) Jeder Artikel ist jederzeit im System auffindbar und abrufbar.



Dieser Automatisierungsansatz eignet sich zum Beispiel für die Bearbeitung von Retouren, aber auch zum Bestücken von Taschen mit Super-Schnelldrehern oder Aktionswaren. Dies steigert die Effizienz und entlastet Mitarbeiter an Spitzenzeiten wie dem Black Friday. Seit Juli dieses Jahres ist die neueste Generation der Roboterstation im Fulfillment Center des 3PL-Spezialisten GXO in Tilburg in den Niederlanden im Einsatz.