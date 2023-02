Der chinesische E-Commerce-Markt ist der größte der Welt, und sein Wachstum hat die rasche Entwicklung der Logistik zur Erfüllung der Kundenbestellungen vorangetrieben. Die Coronavirus-Pandemie hat außerdem die Verlagerung des Konsums von offline zu online beschleunigt und die Nachfrage der Kunden nach einer kontaktlosen Zustellung von Paketen erhöht.

Nach Angaben der chinesischen Post wurden im vergangenen Jahr auf dem chinesischen Festland mehr als 830 Milliarden Pakete ausgeliefert, neunmal mehr als im Jahr 2013.

Gleichzeitig gibt es in China, das eine der am schnellsten alternden Bevölkerungen der Welt hat, immer weniger arbeitsfähige Kuriere. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass der Anteil der über 60-Jährigen in China bis 2040 auf 28 % ansteigen wird.

"Wir haben nicht genug Arbeitskräfte, um so viele Pakete an die Verbraucher auszuliefern. Ohne automatisierte Technologien ist das unmöglich. Deshalb ist Xiaomanlv sehr wichtig", sagte Wang von der Damo Academy, der eine Schlüsselrolle bei Alibabas Bemühungen um die Entwicklung der Bots spielt. Er hat über ein Jahrzehnt lang als Akademiker über künstliche Intelligenz geforscht und möchte nun die Theorie in die Praxis umsetzen.

"Ich hoffe, dass ich KI-Produkte entwickeln kann, die nicht nur akademisch, sondern auch praktisch anwendbar sind und eine große soziale Wirkung haben", sagte Wang. "Das Ziel der Damo Academy von Alibaba ist es, Produkte zu entwickeln, die genutzt werden können - das deckt sich also gut mit meiner Motivation."

Da die Verbraucher schnellere und flexiblere Liefertermine verlangen, versuchen die E-Commerce-Unternehmen, ihre Logistiknetzwerke neu zu gestalten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Hangzhou bietet ihren Kunden in China Lieferungen innerhalb einer Stunde, am halben Tag und am nächsten Tag an.