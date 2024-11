Entgeltliche Einschaltung

Studie : Österreichische Post und Handelsverband präsentieren neue E-Commerce-Studie

Lesezeit: weniger als eine Minute

In Zeiten steigenden Wettbewerbs ist der Einstieg in den E-Commerce für den heimischen Handel unverzichtbar. Wie kann die Post dabei unterstützen? Dieser Fragestellung ging eine Studie der Österreichischen Post AG und des Handelsverbands nach. Die Studie zeigt, was für einen erfolgreichen Online-Start nötig ist und welche Erwartungen an die Post als Versandpartnerin bestehen.