Viele große Einzelhändler wie Walmart oder Home Depot haben bereits den Schritt gesetzt, selbst gegen Containermangel & Co. vorzugehen, indem sie selbst Container kaufen und Schiffe chartern. Nun hat auch Ikea die Lösung der Probleme selbst in die Hand genommen.

Ikea bestätigte gegenüber dem US-Sender NBC News, dass das Unternehmen nun selbst Waren mit gecharterten Schiffen transportiert. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es Container kauft, um die Verfügbarkeit von Kisten für den Transport der Waren zu seinen Geschäften sicherzustellen.

In einem Gespräch mit dem schwedischen Nachrichtenblatt Svenska Dagbladet erläuterte Ikea, dass die anhaltende Überlastung der Häfen und Zwischenfälle wie das Feststecken der Ever Given und das monatelange Tauziehen um das Containerschiff das Unternehmen zu diesen Schritten bewogen hatte. Die Verknappung von Rohstoffen und die Probleme in der gesamten globalen Lieferkette hätten demnach zu Engpässen und nicht vorrätigen Artikeln in den Geschäften geführt.