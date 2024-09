„tacholog² Server“ basiert auf der Drei-Schichten-Architektur, einer modernen Software-Architektur, die die Anwendung in drei unabhängige Schichten unterteilt: Präsentation, Logik und Datenhaltung. Diese Struktur bietet wesentliche Vorteile, insbesondere in Hinblick auf Performance, Flexibilität und Sicherheit. Die Präsentationsschicht, die für die Benutzeroberfläche verantwortlich ist, bleibt unabhängig von der Logikschicht, die die Geschäftslogik und Datenverarbeitung übernimmt. Dadurch können Updates und Anpassungen in einer Schicht durchgeführt werden, ohne die anderen zu beeinträchtigen.