Die Toyota Mobility Parts Corporation (TMP) wurde durch den Zusammenschluss von 33 Toyota-Teilehändlern und der Tacti Co. Ltd. gegründet. Das Unternehmen gehört zur Toyota Group und unterstützt Automobilindustrie und lokale Akteure durch die Planung, den Verkauf und die Lieferung von Ersatzteilen und Zubehör. Seit Juni 2020 gibt es eine Zusammenarbeit mit Daihatsu Motor und Subaru an gemeinsamen Lieferungen für Wartungsteile und Zubehör.



Fahrermangel und Umweltschutz gehören zu den großen Herausforderungen, vor denen die Logistikbranche heute steht. Um ihnen zu begegnen, begannen mehrere Logistikunternehmen zu kooperieren. Ziel ist die Optimierung der Lade- und Transportprozesse für ihre Produkte. Ein großes Problem war dabei, dass jedes Unternehmen andere Systeme, Etiketten und lokale Prozesse nutzte, was zuverlässige visuelle Kontrollen und garantiert fehlerfreie Lieferungen verhinderte. Folglich mussten die verschiedenen Liefermanagementsysteme vereinheitlicht werden.



Zur Erfüllung der Anforderungen von TMP war die genaue Kenntnis der Prozesse und Arbeitsabläufe erforderlich. „Zetes und Panasonic hörten uns bei der Schilderung unserer Anforderungen nicht nur aufmerksam zu, sondern besuchten sogar unser Lager, um sich ein vollständiges Bild zu machen. Auf der Grundlage ihrer Analyse erstellten sie einen Vorschlag, der unseren Anforderungen und Zielen entsprach“, ergänzt Genki Endo, Joint Logistics Promotion Officer bei Toyota Mobility Parts.



ZetesChronos ist eine Proof–of-Delivery-Software zur Kontrolle und Optimierung von Abhol-, Zustell- und den dazugehörigen Verwaltungsprozessen. In Kombination mit dem Handheld Panasonic Toughbook FZ-N1 ermöglicht die Lösung Toyota Mobility Parts (TMP) den Zugang zu Echtzeitdaten auf einem Cloudserver über den Computer des Betriebsleiters und die Endgeräte der Fahrer. Lieferstatus und Lieferprozesse lassen sich dadurch in Echtzeit überwachen, was effizientere Prozesse ermöglicht. Das System wurde erstmals in der Niederlassung in Tochigi eingeführt und seit April 2022 auf das ganze Land erweitert.