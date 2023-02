Vor kurzem hat Euler Hermes eine Studie veröffentlicht, in der klar hervorgeht, dass Cybercrime immer arbeitsteiliger und internationaler werde und für die Täter oft hoch lukrativ sei. Homeoffice und mangelnde IT-Sicherheitsstandards spielten den Betrügern dabei ebenso in die Karten wie der technologische Fortschritt durch künstliche Intelligenz (KI).

„Die immer professioneller werdenden Betrüger müssen heute nicht mal unbedingt selbst Hacker sein“, sagt Andreas Dondera, Cyberexperte beim Hamburger Landeskriminalamt. „In diesem Deliktsfeld bleibt die größte Schwachstelle aber der Mensch. Für Unternehmen ist es daher das A und O, ihre Mitarbeiter zu schulen und klare Regeln zu implementieren – etwa für den Umgang mit geänderten Kontodaten oder abweichenden Lieferadressen.“

Aktuelle Fälle gebe es in Hülle und Fülle. Erst kürzlich - vor dem Angriff auf Hellmann Worldwide Logistics - habe ein Unternehmen gleich zwei Mal eine Zahlung geleistet aufgrund einer Mail mit gefälschten Kontodaten – dadurch kam es zu einer Umlenkung des Zahlungsverkehrs und zu einem Schaden von insgesamt 1,3 Millionen Euro. Jüngst erbeuteten Betrüger sogar knapp sechs Millionen durch eine manipulierte Rechnung. In den meisten Fällen würden die Schadenssummen jedoch zwischen etwa 30.000 und einer Million Euro liegen, so die Studie.

„Die Betrüger gehen mit der Zeit: Manipulierte Audio- oder Video-Calls sind technisch längst möglich“, sagt Dirk Koch, selbständiger Rechtsanwalt und Cyberexperte. „Wenn der gefälschte CEO mit dem richtigen Aussehen und der richtigen Stimme Anweisungen für Überweisungen gibt, hebt das das Social Engineering und die Betrugsmöglichkeiten auf eine ganz neue Ebene. Auch die Tatsache, dass Hacker längt zu Dienstleistern geworden sind und ihre Software im Darknet zahlreichen Abnehmern zeitgleich anbieten, multipliziert die Risiken für Unternehmen.“

Bereits 2019 fiel der CEO der britischen Tochtergesellschaft eines deutschen Konzerns im Fall „Der falsche Johannes“ auf ein gefälschtes Stimmprofil herein, das sogar den leichten Akzent des deutschen Firmenchefs im Englischen imitierte. 220.000 Euro waren weg. 2020 erleichterten Betrüger mit einem Audio Deepfake eine Bank in Hongkong sogar um umgerechnet rund 30 Millionen Euro. Auch in Deutschland gab es vereinzelt Fälle, bei denen falsche Geschäftsführer mit gefälschten Stimmprofilen ihre Hausbank angerufen haben.

„In Frankreich haben Betrüger in einem Fall sogar ein ganzes Büro nachgebaut, um dem Video-Call die maximale Authentizität zu verleihen“, sagt Dondera. „Es überrascht mich, dass noch nicht mehr Kriminelle die technischen Möglichkeiten nutzen. Jedenfalls noch nicht.“