So will DB Schenker Innovationen in der Logistik vorantreiben

"Jetzt fängt ein neues Kapitel für Startups in der Logistikbranche an", sagt Jochen Thewes, Vorstandsvorsitzender von DB Schenker, zum Start von Schenker Ventures. Die neue Einheit soll Innovationen in der Logistik durch die Unterstützung von und die Zusammenarbeit mit Unternehmern und Unternehmerinnen vorantreiben. Gründer, Gründerinnen und Startups sollen dabei mit Kapital, Branchenerfahrung und Ressourcen unterstützt werden, so DB Schenker in einer Aussendung.

Schenker Ventures soll bestehende Corporate-Venture-Aktivitäten und verknüpfte Investitionen von DB Schenker bündeln und ausbauen. Dabei werde die neue Einheit bewusst nicht im Unternehmen selbst verortet, wie Chef Thewes betont, sondern soll als "strategische Initiative neben unserem Tagesgeschäft eng mit DB Schenker verzahnt sein." Zusätzlich wird Schenker Ventures gemeinsam mit der Berliner Agentur MVP Factory ein Venture Studio schaffen.

Patric Hoffmann, Leiter von Schenker Ventures: „Wir bei Schenker Ventures haben einen maßgebenden Leitsatz: Große Ideen brauchen unternehmerische Freiheit. Deshalb müssen Gründer und Gründerinnen die Kontrolle über ihr Unternehmen behalten. Um das zu erreichen, wollen wir eine Umgebung schaffen, in der sie Eigentümer bleiben sowie vollen strategischen Gestaltungsspielraum behalten. Als erfahrenes Unternehmen mit einem umfangreichen Netzwerk können wir Gründer und Gründerinnen mit Kapital, Fachwissen zu Lieferketten, logistischer Infrastruktur und Kontakten zu spannenden Kund:innen weltweit unterstützen.“

Die neue Einheit besteht aus zwei Säulen. Die erste Säule bündelt alle bestehenden Venture-Capital-Aktivitäten von DB Schenker. Schenker Ventures wird als langfristiger Investor agieren. Der Fokus liegt hierbei auf Finanzierungsrunden von der Seed-Phase bis zur Serie B+. Bei der Auswahl geeigneter Startups konzentriert sich Schenker Ventures auf die Entwicklung und Gestaltung neuer Geschäftsmodelle, die auf digitale, technologiegetriebene sowie nachhaltigkeitsorientierte Logistikkonzepte ausgerichtet sind.

Startups sollen Wandel der Logistikbranche mitantreiben

Bei der zweiten Säule handelt es sich um ein Venture Studio, welches gemeinsam mit der Startup-Schmiede MVP Factory aufgesetzt wurde. Ziel ist es, einen neuen Weg für die Gründung von Logistikunternehmen zu beschreiten. Das Venture Studio ermöglicht geeigneten Unternehmern und Unternehmerinnen, den fortwährenden und tiefgreifenden Wandel der Logistikbranche mitanzutreiben. Dabei basiert jedes Unternehmen auf den eigenen Ideen, kann aber auch auf Konzepte zurückgreifen, welche Schenker Ventures und MVP Factory gemeinsam erarbeitet haben. Ausgewählte Gründer erhalten alle Ressourcen für den Start eines erfolgreichen Unternehmens, darunter Kapital, Mentoring und Fachwissen.

Schon heute arbeitet DB Schenker weltweit mit mehr als 50 Startups und Tech-Unternehmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen und funktionalen Einheiten zusammen, darunter aktuell 16 Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Zu den jüngsten Erfolgen dieser Zusammenarbeit gehören die Investition in und Kooperation mit Volocopter, dem Pionier für Urban Air Mobility, und mit Gideon Brothers, einem Entwickler von autonomen mobilen Robotern.