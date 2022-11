Dass die Resilienz von Lieferketten ausgebaut werden muss, ist im Transportsektor mittlerweile allgemein bekannt. Sie widerstandsfähiger zu machen, entweder durch neue Geschäftsstrategien oder digitale Tools, ist eine wichtige Priorität für alle Verlader, Spediteure und Logistikdienstleister.



Im Jahr 2023 wird es jedoch darum gehen, diesen Ansatz noch einen Schritt weiter zu denken. Der Schwerpunkt wird auf der Schaffung von mehr Handlungsspielraum liegen, damit Unternehmen die Flexibilität und Freiheit haben, alternative Strategien zu verfolgen. Unternehmen müssen in der Lage sein schon zu handeln, bevor sie sich anpassen und konsolidieren müssen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist das Multi-Shoring. Angesichts der nach wie vor angespannten und unberechenbaren geopolitischen Lage und steigender Preise in einigen ehemals „kostengünstigen“ Weltregionen wie Asien wird es für viele westliche Unternehmen immer schwieriger, nur eine einzige Beschaffungsstrategie zu verfolgen. Daher werden viele Unternehmen nach und nach versuchen, Kapazitäten und Märkte in Europa und Amerika aufzubauen, um ihr Geschäftsmodell langfristig abzusichern.



Um sich auf diese Weise mehr Handlungsspielraum zu verschaffen, bedarf es umfassender Echtzeiteinblicke in Märkte und Prozesse. Außerdem muss die Interoperabilität mit digitalen Systemen von Geschäftspartnern gewährleistet sein. Letztlich geht es darum, Technologien zu adaptieren, die sich als effektiv erwiesen haben. So nutzen beispielsweise 57 Prozent der Spediteure

inzwischen Transportmanagement-Plattformen, um zusätzliche Kapazitäten zu finden, wenn ihr eigenes Logistiknetzwerk an seine Grenzen stößt. Durch die Nutzung digitaler Plattformen und branchenspezifischer Netzwerke sind die Akteure der Lieferkette besser in der Lage, den Erfolg selbst in die Hand zu nehmen. Das ist besonders wichtig angesichts zu erwartender neuer externer Faktoren, die wahrscheinlich weitere Disruptionen verursachen werden.