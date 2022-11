Kennen Sie das Bierspiel? Falls Sie jetzt an Bierpong denken, sind Sie falsch abgebogen – oder haben das so einfache wie effiziente Rollenspiel noch nicht kennengelernt. Beim Bierspiel nehmen die Teilnehmenden verschiedene Positionen in der Supply Chain ein. Das erklärte Ziel: Die Kosten der gesamten Wertschöpfungskette so gering wie möglich zu halten.



Durch die Tatsache, dass wie im echten Tagesgeschäft die einzelnen Beteiligten einer Lieferkette ihre Informationen nicht vollständig austauschen, sondern lediglich die Bestellmengen übermitteln, liegt der Fokus meist nur auf der Bewältigung der eigenen Situation, der jeweiligen Rolle. Dies führt dazu, dass sich die Bestellmengen sehr schnell aufschaukeln, wie man es vom Bullwhip-Effekt kennt. Trotz einfachster Regeln haben selbst erfahrene Logistiker Schwierigkeiten, das Aufschaukeln der Bestellmengen zu verhindern.



„Die Erkenntnis dieses Rollenspiels ist, dass die Systemstruktur das Systemverhalten bestimmt. Probleme in der Supply Chain werden also nicht vorwiegend durch externe Faktoren verursacht, sondern durch den fehlenden Informationsaustausch ausgelöst“, erklärt Eric Weisz, Gründer und CEO des Start-ups Circly, der derzeit am Institut Transportwirtschaft und Logistik der WU Wien promoviert.



Er untersucht, wie man künstliche Intelligenz nutzt, um den Bullwhip-Effekt in Lieferketten zu glätten. Weisz legt dabei den Fokus auf die Management-Perspektive, da die Technologie selbst bereits gut erforscht wurde, wie er sagt. Das Start-up Circly hat Weisz gemeinsam mit Armin Kirchknopf gegründet, um KI-Anwendungen für Supply Chain Mitglieder von der Produktion bis hin zum Einzelhandel kosteneffizient und kinderleicht zugänglich zu machen.