Gausium produziert KI-gestützte, autonome Reinigungsrobotik und ist in mehr als sechzig Ländern und Regionen weltweit aktiv. Die Angebotspalette umfasst gewerbliche Bodenreinigungsroboter, Docking-Stationen, Cloud-Plattformen und dazu passende Anwendungssoftware. Mit dem Anspruch, die gewerbliche Bodenreinigung auf einen neuen Level zu heben, treibt Gausium die digitale Transformation der Dienstleistungsbranchen voran.



Lagerhallen kennzeichnen sich dabei vor allem durch eine große Fläche, aber enge Ecken und schmale Gänge, verfügen über Ladebuchten und Rampen. Sowohl Personal als auch autonome Transportroboter (FTS oder AGV) bewegen sich durch die Halle, außerdem ist meist Staub und Schmutz allgegenwärtig.

Gausium Roboter verfügen über branchenführende Genauigkeit bei Navigation sowie Kartierung. Die Dienstleistungsroboter können sich sogar in dynamischen Umgebungen lokalisieren und gespeicherte Karten in Echtzeit aktualisieren. Möglich ist das durch auf Deep-Learning-basierte 3D- Wahrnehmungsalgorithmen. Diese analysieren ihre Umgebung kontinuierlich und werden als Big Data zusammengeführt.



In Folge kann die KI Verhaltensentscheidungen treffen, wodurch autonomes Arbeiten möglich wird. Hat das Geräte einmal die zu pflegende Fläche kartiert, ist es sogar in der Lage, selbständig einen Lift zu holen und in das nächste zu reinigende Stockwerk zu wechseln – und zwar ganz ohne menschliche Hilfe.



Machine Learning ist also die Grundlage der Big Data Sammlung und Basis, für die Fähigkeit der Gausium-Roboter, autonom arbeiten zu können. Dazu wurde die KI vom Hersteller Gausium mit Millionen von Bildern aus der realen Welt trainiert. In Folge ist es der KI nun möglich, unterschiedliche Hindernisse – auch dynamische – und Schmutz mit über neunundneunzig prozentiger Genauigkeit zu erkennen.



Die Fähigkeit des Roboters geht dabei so weit, dass er um niedrige Hindernisse wie zum Beispiel Stromkabel herumfährt, jedoch über Bodenschwellen hinwegfährt. Außerdem erkennt die KI im automatischen Spot-Reinigungsmodus nicht nur vollautomatisch die zu reinigenden Stellen, sondern auch sperrigen Schmutz, wie zum Beispiel Flaschen oder Müllsäcke. Bei derlei großem, für das Gerät nicht bewältigbarem Müll, kann der Roboter den Anwender via Handy-App verständigen.



Denzel Robotics und seine autorisierten Handelspartner sind dabei bereits in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und der Steiermark vertreten. Geschäftsführer Gausium Österreich und Initiator des neuen Robotik-Geschäftsfeldes von Denzel ist Jürgen Höller: „Mit Gausium haben wir eine Marke für unser neues Geschäftsfeld gefunden, die uns ermöglicht, gleich eine ganze Produkt-Range mit eigens dazu entwickeltem Lösungsportfolio anbieten zu können. Genau diese Fachkompetenz der Marke möchten wir in unserem österreichischen Vertriebsnetz auch in der Kundenbetreuung fortsetzen. Daher legen wir besonderen Wert auf eigens in der Robotik geschulte Mitarbeiter sowohl im eigenen Denzel Robotics-Team, als auch bei der Auswahl unserer Partner-Betriebe. Ziel dieser Strategie ist, sicher zu stellen, dass unsere Kunden das volle Potential aller Gausium-Produkte ausschöpfen können."