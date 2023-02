„Dem Schienenverkehr kommt ein besonderer Stellenwert im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu. Der weltweite Trend hin zu intermodalen, grünen Lösungen im Transportwesen unterstreicht immer stärker die Bedeutung der Schiene für den Ausbau des nachhaltigen Güterverkehrs und somit für eine Energie- und Mobilitätswende“, meint ecco- rail Geschäftsführer Johann Pötsch.

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Ziel der Initiative ist die Senkung von Treibhausgasemissionen durch die Erhöhung der Marktanteile von klimafreundlichen Technologien und Dienstleistungen in hoher, gesicherter Qualität. Als klimaaktiv-Partner trägt ecco-rail dazu bei, klimafreundliche Technologien voranzutreiben.

„Gerade in der Transportbranche ist ein Umdenken zugunsten einer umweltfreundlichen Trendwende erforderlich. Wir setzen auf eine klimafreundliche Zukunft und möchten unseren Beitrag als wichtiger Player im Gütertransport leisten, die immer knapper werdenden Ressourcen unseres Planeten zu schonen“, so Pötsch. Die von Johann Pötsch gegründete ecco-rail wurde im Jahre 2011 gegründet. Als international agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich bietet die ecco-rail logistische Bahndienstleistungen an.