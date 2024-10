Amazon unterstützt mit seinem Sustainability Accelerator Start-ups, um näher an Innovationen dran zu sein. Nun testet das Unternehmen gemeinsam mit Unbound Potential, einem Schweizer Batterietechnologie Start-up und Teilnehmer des Amazon Sustainability Accelerator, den Bau und Einsatz eines neuen Energiespeichersystems - der membranlosen Redox-Flussbatterie.



Diese Energiespeicherlösung könnte eine Antwort auf die Herausforderung von Amazon sein, aufgrund des 24/7-Betriebs nur begrenzt Solarenergie nutzen zu können. Sie ermöglicht den Übergang zu netzunabhängigen Logistikzentren, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ziel von Unbound ist es, eine Langzeit Energiespeicherung bereitzustellen, die den energieintensiven Anforderungen von Logistikunternehmen gerecht wird.

Die Lösung unterscheide sich im Design grundlegend von anderen Redox-Flussbatterien. Statt mit einer Membran wird der Ionenaustausch über nicht-mischbare Elektrolyten geregelt. Dadurch ist die Batterie langlebiger und kommt mit 90 Prozent weniger Dichtflächen aus. Im Gegensatz zu Lithium ist eine Brandgefahr bei Flussbatterien ausgeschlossen, Mindestabstände sind daher nicht notwendig. Mit der Skalierung auf Energiespeicher industrieller Größe, wie beispielsweise von Amazon benötigt, gewinnt die Technologie an Effizienz. Zusammengefasst benötigt die Lösung im Gegensatz zu konventionellen Lithium-Ionen-Batterien keine kritischen Rohstoffe, weist eine längere Haltbarkeit auf und ist für stationäre Anwendungen deutlich kostengünstiger.



„Dieses Programm unterstreicht Amazons Engagement, Innovationen zu unterstützen und positive Veränderungen voranzutreiben“, sagt Justine Mahler, Sustainability Director bei Amazon. „Indem wir einzigartige und innovative Technologien unter realen Bedingungen testen, reduzieren wir nicht nur unsere Umweltauswirkungen, sondern schaffen auch eine Blaupause für nachhaltigere Praktiken in der gesamten Branche."

David Taylor, CEO von Unbound Potential, erklärt: “Für unseren Markteintritt könnte es keine bessere Partnerschaft als den Piloten mit Amazon geben. Die Vorteile unserer Batterielösung können perfekt zum Speicherbedarf von Amazon passen. Im Vergleich zu herkömmlichen Redox-Flussbatterien ermöglicht unser membranloses System einen wartungsärmeren Betrieb trotz deutlich niedrigerer Investitionskosten. Unser nächstes Ziel ist es, die Technologie so zu skalieren, dass wir Systeme im industriellen Maßstab anbieten können. Der Bedarf an langlebigen Speicherlösungen im Logistikbereich ist riesig. Amazon als weltweit größter Commerce-Anbieter bietet die ideale Umgebung, um unsere Batterietechnologie ausgiebig zu testen und weiter zu optimieren", so der CEO des Schweizer Start-ups, David Taylor



Wann und wo das Pilotprojekt konkret startet, ist noch nicht klar. Fest steht, dass Amazon während der gesamten Pilotphase eng mit den Start-ups zusammenarbeitet und ihnen Feedback, Unterstützung bei der Fehlerbehebung und Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Technologien anbietet um sicherzustellen, dass sie an ihren jeweiligen Standorten reibungslos funktionieren.



Seit seinem Start im Jahr 2022 hat der Amazon Sustainability Accelerator mehr als 40 Start-ups in Europa unterstützt, mehr als 1 Mio. EUR an Zuschüssen und Krediten bereitgestellt und diesen Unternehmen geholfen, ihren Umsatz im Durchschnitt um 700 % zu steigern und bis heute mehr als 18,7 Mio. EUR einzusammeln.