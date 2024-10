Zur Berechnung der Verluste im Industriesektor haben die Institute zum einen direkte Schäden herangezogen wie etwa die Vernichtung von Lagerbeständen oder Unterbrechungen der Unternehmenstätigkeit (etwa infolge von Aufräumarbeiten, oder zerstörter Maschinen).



Offizielle Meldungen schätzen 900 betroffene Unternehmen, dem ASCII-Modell zur Folge waren 841 Unternehmen von den Auswirkungen der Überflutungen betroffen, 676 davon stark. Während einzelne verheerende Verluste hinnehmen mussten, hält sich der Schaden in Bezug auf die jährliche Gesamtwertschöpfung des Bundeslands Niederösterreich mit 0,03 bis 0,09 Prozent in Grenzen. In Zahlen sind das etwa 300 bis 900 Millionen Euro.

>>> Hier hat das ASCII eine interaktive Karte erstellt, in der betroffene Gebiete und Unternehmen zu sehen sind

„Starkregen und nachfolgende Überflutungen, wie sie sich zwischen im September 2024 in Zentraleuropa ereignet haben, sind Extremwettereignisse. Diese werden aufgrund des Klimawandels häufiger, vor allem aber intensiver auftreten. Deswegen ist die Entwicklung von Methoden zur schnellen Abschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen bedeutsam. Auch, um darauf abgestimmte Maßnahmen einleiten zu können und etwaige Verluste abzufangen“, so ASCII-Vizedirektor und WIFO-Ökonom Klaus Friesenbichler.



Abschließend zeigt der Vergleich mit früheren Flutkatastrophen, dass Österreich insgesamt gut auf mögliche Überflutungen vorbereitet war, weswegen sich ein gewichtiger wirtschaftlicher Schaden verhindern ließ. Auch da hierzulande ca. 60 Millionen Euro pro Jahr in Hochwasserschutz investiert werden. Überarbeitungen könnten aber am Kompensationsmodell getätigt werden, das Schäden betroffene Haushalte und Unternehmen vom Katastrophenfonds abhängig macht und wenig Anreize setzt, nicht in Hochrisikozonen zu bauen.