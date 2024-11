Die Umfrage, die auf den Erkenntnissen von über 400 Branchenexperten aus 55 Ländern basiert, hebt hervor, dass 84 Prozent der Unternehmen ein gemeinsames Ökosystem begrüßen würden. Dieses würde es Lieferkettenpartnern ermöglichen, Daten und Standards gemeinsam zu nutzen, um Vorschriften zu erfüllen und Gesamtkosten zu reduzieren. Zudem sehen fast drei Viertel (74 Prozent) der Befragten in Cloud-Technologien einen flexiblen und agilen Ansatz, um den Zugang zu Etikettierungen für Handelspartner zu rationalisieren.



Josh Roffman, EVP of Marketing bei Loftware, erklärt: „Die Lieferketten von heute sind globaler und komplexer, während die Erwartungen von Unternehmen und Verbrauchern weiter steigen. Dies hat zu einem größeren Bedarf an Verbindung und Zusammenarbeit geführt. Unternehmen nutzen digitale Transformation, um Prozesse zu rationalisieren und die Compliance über Lieferanten, Kunden und Standorte hinweg sicherzustellen.“