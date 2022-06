Moderne Luftkonzepte für die Logistik

Logistikhallen werden zukünftig verstärkt bereits bei der Errichtung mit einer Be- und Entlüftung ausgestattet. Richtig geplant und ausgeführt kann dabei die Halle gleich beheizt und gekühlt werden. Eine zentrale Rolle für eine optimale Lufthygiene, dem Schutz von Mitarbeitern, Anlagen und Waren spielt hier die Wahl der Filterelemente.



Die Erfahrungen des Lufttechnikers Kappa zeigen allerdings, dass hier oft an der falschen Stelle gespart wird. "Wir sehen täglich, dass in Anlagen Filtereinsätze mit geringer Filterleistung eingesetzt werden. Feinstäube und Viren sind mit ihrer sehr geringen Größe jedoch viel zu fein, um mit herkömmlichen Filtereinsätzen effektiv zurückgehalten zu werden", so Kappa-Manager Maximilian Hauer. Daher empfiehlt das Unternehmen ausdrücklich den Einsatz von Filterelementen mit höchster Abscheideleistung wie beispielsweise Hepa-Filtern oder dem Kappa Wavebionix®. Dieses Hochleistungsfilterelement kann einfach in neue und bestehende Lüftungsanlagen eingebaut werden. In Sachen Filterleistung schafft es Wavebionix, über 97% aller Viren aus der Luft zu holen. Und das, ohne den Durchströmungsrate zu beeinträchtigen. Die Luftleistung bleibt dadurch hoch – der Stromverbrauch niedrig.



In Fall von Logistikhallen, die über keine Lüftung verfügen, sind Hallenluftfilter die wirtschaftliche Wahl. Sie sorgen für gesündere Arbeitsplatzbedingungen und höhere Sauberkeit. Beim Puron DX handelt es sich um einen Hochleistungshallenluftfilter, der die Hallenluft im Dauerbetrieb reinigt. Das System wird entweder an der Hallendecke oder an den Hallenwänden platziert. Dabei bleibt die Lagerfläche bzw. das Lagervolumen der Halle erhalten. Der Kappa Puron® DX ist auf Langlebigkeit hin konzipiert und in hochwertiger Industrieausführung gefertigt. Mit diesen Eigenschaften schafft es das System, die in der Logistik anfallenden Feinstaubmengen hochgradig und dauerhaft zu filtrieren.



Der vorausschauende Blick der Logistikbranche ist bereits auf den kommenden Herbst fokussiert. Deswegen suchen Logistikunternehmen nach wie vor aktiv nach Möglichkeiten, um bestehende Arbeitsplätze noch besser zu schützen, die Ausbreitung von Krankheitserregern noch stärker einzudämmen und die Arbeitsbereiche noch sauberer zu gestalten. Die effizienten Plug-and-play-Lösungen von Kappa bieten hierfür eine hochgradig wirtschaftliche Lösung. Schließlich liegt der Schlüssel für eine gesunde Supply-Chain auch in der Luft.