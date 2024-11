170 Milliarden Pakete pro Jahr und bis 2027 ein Plus von 50 %: Die E-Commerce-Experten der IATA sehen einen großen Ansturm auf die Flughafenlogistik zukommen – zusätzlich zur ohnehin steigenden Tendenz, per Luftfracht zu versenden. Dem müssen Frachtumschlaggeräte wie der X-Way Mover von Dimos standhalten. Es ist nach Unternehmensangaben das weltweit erste Fahrzeug, das alle fünf wichtigen ULD-Transportfunktionen von Landside bis Airside in einem bietet.



Vier der größten Frachtbetreiber der Welt nutzen ihn bereits: Der X-Way Mover vereint die Funktionen von Truck Dock, Transfer Vehicle (TV), Pallet Mover, ULD-Umsetzer und Regalbediengerät bzw. Elevating Transfer Vehicle (ETV). Er deckt damit alle Prozesse und Schnittstellen des ULD-Handlings am Flughafen ab – von der Landside bis zur Airside. "Daraus resultieren weniger bis gar keine Stillstandszeiten, geringere Betriebs- und Wartungskosten und erhöhte Lagerkapazitäten. Kombiniert mit den beschleunigten und individuellen Handlingprozessen des X-Way Movers sind dies die Zutaten, um als Air-Cargo-Frachtbetreiber den steigenden und doch dynamischen Frachtraten der nächsten Jahre standzuhalten“, erklärt Dimos-Geschäftsführer Pascal Schütz.



Herkömmliche ULD-Umsetzer oder Frontstapler verfügen in der Regel über ein Zwei-Wege-Fahrwerk und benötigen breite Gänge und viel Platz zum Rangieren. Der X-Way Mover löst dieses Problem mit einer patentierten 360°-Lenkung und einem Mehrwege-Fahrwerk, das ihm ermöglicht, ohne Zwischenstopp von der Längs- in die Querfahrt zu wechseln.



Mit seiner höhenverstellbaren Plattform ersetzt der X-Way Mover außerdem Truck Docks und kann sowohl zum Be- und Entladen der LKW eingesetzt werden als auch zur Weitergabe an Dollys. Das in die Plattform integrierte Rollendeck ist proportional ansteuerbar, sodass die Überladegeschwindigkeit der ULD sowie der Synchronlauf der gegenüberliegenden Rollenplattform aktiv gesteuert werden können. So ermöglicht der X-Way Mover in Form eines Regalbediengeräts bzw. ETVs auch das Ein- und Auslagern der ULD-Container bis zur dritten Regalebene in maximal 7,5 m Höhe. Die Rollenplattform des Fahrzeugs verfügt dabei über maximale Stabilität und Sicherheit dank zwei Hubmasten. So wird lastunabhängig eine hohe Positioniergenauigkeit erreicht.



Durch die standardisierte, aber dennoch modulare Bauweise des Fahrzeugs kann der X-Way Mover individuell an die Anforderungen, Prozesse und Gegebenheiten des Anwenders angepasst werden. So ist beispielsweise eine Fahrzeugausführung mit individueller Hubhöhe, in WEL(Wide Edge Leading)- oder NEL(Narrow Edge Leading)-Anordnung mit 10, 15 oder 20 Fuß Breite und mit bedarfsgerechter Traglast von 7 bis 14 t konfigurierbar. Gleiches gilt für die Antriebsform. Vollelektrisch gibt es den X-Way Mover sowohl mit leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien als auch mit klassischen Blei-Säure-Batterien, die sich für kürzere Betriebszeiten anbieten. Für den Außeneinsatz gibt es zusätzlich zur voll elektrifizierten Version auch die Möglichkeit eines Diesel- oder Hybridantriebes. Außerdem ist der X-Way Mover sowohl freifahrend als auch mit beidseitiger Zwangsführung verfügbar.