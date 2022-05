Resilienz und Ökologie in der Lieferkette sind kein Widerspruch

Doch wie passt das zu einer höheren Robustheit der Lieferketten? Viele Unternehmen greifen zu althergebrachten Lösungen: Nearshoring, höhere Lagerbestände und Investitionen in digitale Lösungen für eine bessere Sichtbarkeit in der Lieferkette. All dies dient dazu, die Lieferfähigkeit und letztlich das Überleben des Unternehmens zu sichern. Das geht aber zu Lasten des Klimas – weil beispielsweise mehr Waren produziert und gelagert werden.



Auch wenn Nachhaltigkeitsfragen auf höchster Ebene priorisiert werden, ist nicht zu erkennen, dass Unternehmen ihre Finanzprioritäten zugunsten größerer Nachhaltigkeit aufgeben wollen. Denn beim Lieferketten-Management geht es in erster Linie um Kosten, Service und Rentabilität. Eine Ausnahme bilden die Unternehmen, die in ihrer Branche führend in Sachen Nachhaltigkeit sein wollen und diesem Ziel die Rentabilität unterordnen.