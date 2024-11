Zusätzlich ist die UPS Premier Platinum-Lösung nun in ganz Europa verfügbar. Diese Technologie ermöglicht eine Echtzeitüberwachung von Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit – sowohl innerhalb als auch außerhalb des UPS-Netzwerks. Herausforderungen wie Temperaturschwankungen oder Netzwerkausfälle können dadurch frühzeitig erkannt und behoben werden, um höchste Sicherheitsstandards für temperatursensible Sendungen zu gewährleisten.



„Mit der wachsenden Nachfrage nach präzisen Logistiklösungen im Gesundheitswesen investieren wir in erstklassige Technologien, um die Lieferketten unserer Kunden effizienter zu gestalten und ihnen so zu ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, erklärt Felipe Morgulis, President Global Logistics and Distribution von UPS Healthcare. „Jede Sendung zählt, und mit unseren Lösungen bieten wir die Qualität sowie das Zeit- und Temperaturmanagement, das für die reibungslose Abwicklung in der Gesundheitslogistik erforderlich ist.“