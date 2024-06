Die Logistics Hall of Fame ehrt jährlich internationale Persönlichkeiten, die sich um die Weiterentwicklung von Logistik und Supply Chain Management außergewöhnlich verdient gemacht haben. Ziel ist es, als weltweite Plattform die Meilensteine der Logistik zu dokumentieren und ihre Macher auszuzeichnen. Dabei wird auch die Auszeichnung Logistics Leader of the Year an aktuelle Taktgeber der Logistik vergeben.



Nun hat das Logistics Hall of Fame-Council vier Persönlichkeiten für die Aufnahme als neues Mitglied nominiert. Ebenfalls vier Kandidaten erreichten das Finale für die Auszeichnung Logistics Leader of the Year. Im Vorfeld waren 23 gültige Vorschläge aus acht Nationen bei der Award-Organisation eingegangen. Die Kandidatenlisten beider Ehrungen sind traditionell geheim und werden nicht veröffentlicht.



Nun beginnt die nächste Phase des Auswahlprozesses: Wer als neues Mitglied in die Ruhmeshalle einzieht und wer den Titel „Logistics Leader of the Year“ tragen wird, entscheidet in den kommenden Wochen die Jury, der rund 70 international bekannte Branchenexperten aus Wirtschaft, Medien und Politik angehören - unter anderem auch Dispo-Chefredakteurin Michaela Holy-Zwickelstorfer.



Für die Aufnahme ist entscheidend, dass eine Leistung die Logistik über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinaus maßgeblich und nachhaltig vorangebracht hat. Bisher wurden 41 Männer und Frauen in die Weltruhmeshalle aufgenommen.

Mit dem „Logistics Leader of the Year“ werden die Taktgeber und Zukunftsmacher der Logistikbranche geehrt. Im Vordergrund stehen dabei Aktualität und der Nutzen für das eigene Unternehmen sowie Innovationskraft, Nachhaltigkeit und unternehmerischer Wandel. Der Preis wird von der Logistics Hall of Fame verliehen und von der STILL GmbH gestiftet.



Ausgezeichnet wurden bisher die Vorstandsvorsitzende des Hamburger Hafens Angela Titzrath sowie der Havi Supply Chain Präsident Neil Humphrey, Hermes Germany-CEO Olaf Schabirosky, Blue Yonder-Gründer Prof. Dr. Michael Feindt sowie Axel Frey, CEO, und Harry Seifert, Vorsitzender des Beirats, zuvor Geschäftsführender Gesellschafter, der Seifert Logistics Group.