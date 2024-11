Laut Wirtschaftskammer Österreich haben bereits mehr als zwei Milliarden Menschen Produkte über Social Media gekauft und diese Zahl wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Vor allem für die jüngere Generation ist der nahtlose Übergang zwischen Inhalt und Kaufentscheidung eine attraktive Lösung, da der Kauf direkt in den sozialen Medien stattfindet.



Durch die ständige Weiterentwicklung vieler Social Media Plattformen scheint es jedoch oft schwierig zu sein, zu sagen, über welche Plattform welche Zielgruppe besser und genauer erreicht werden kann. Im Rahmen einer Masterarbeit an der FH Wiener Neustadt im Auftrag der Sparte Handel der WKNÖ wurde empirisch untersucht, ob die Generationen Z und Y eher auf Instagram oder TikTok einkaufen.



Die Studie untersuchte das Kaufverhalten der Generationen Z (18-28 Jahre) und Y (29-42 Jahre) auf Instagram und TikTok. Die Befragung von 310 Personen ergab, dass 43 Prozent der Befragten am liebsten über Instagram einkaufen würden, während nur 13 Prozent TikTok für Einkäufe bevorzugen. Ebenfalls rund 43 Prozent würden auf keiner der beiden Plattformen lieber einkaufen. Obwohl die Akzeptanz von TikTok als Social-Commerce-Plattform in der Generation Z höher ist als in der Generation Y, bleibt Instagram bei der Kaufpräferenz führend. Beide Altersgruppen geben an, am häufigsten Bekleidung und Textilien über Social-Media-Plattformen zu kaufen.



Gleichzeitig soll die Zahl der monatlich aktiven TikTok-Nutzer bis 2025 auf 1,1 Milliarden steigen, während die Nutzerzahlen von Instagram stagnieren. Diese Entwicklung zeigt, dass TikTok neben Instagram in Zukunft eine wichtige Rolle im österreichischen Handel spielen könnte.



47% der Gen Z und 54% der Gen Y sind der Meinung, dass Instagram nützlich ist, um Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Bei der Plattform TikTok stimmen 35 Prozent der Gen Z und 36 Prozent der Gen Y dieser Aussage zu. Fragt man die Altersgruppen, ob sie bereits Produkte über die Social-Commerce-Plattformen gekauft haben, geben 34 Prozent der 18- bis 28-Jährigen und 32 Prozent der 29- bis 42-Jährigen an, bereits Produkte über Instagram gekauft zu haben. Auch über TikTok haben bereits 29% der 18-28-Jährigen, aber nur 16% der 29-42-Jährigen eingekauft.



Nach Einschätzung von Bernhard Egger, Direktor des Schweizerischen Handelsverbands, wird Social Commerce immer wichtiger. "TikTok wird das neue Amazon", so der Branchenvertreter. Laut Egger macht der Verkauf über soziale Medien derzeit etwa zehn bis 15 Prozent des Onlinehandels in der Schweiz aus. "Wir gehen aber davon aus, dass dieser Anteil auf rund ein Viertel steigen wird. Das Thema wird uns also noch sehr beschäftigen", so Egger.