Neben Produktivitäts- und Umweltvorteilen sorgt Pick-by-Voice auch für mehr Prozesssicherheit. Die Fehlerquote sank von zuvor drei auf zwei Promille. Dies ist den klar strukturierten Abläufen und der Erfahrung der meist langjährigen Mitarbeitenden zu verdanken. Die Kommissionieraufträge werden im SAP-basierten ERP-System erstellt und per WLAN an die mobilen Voice-Geräte übertragen. Diese wandeln die Aufträge in Sprachbefehle um, die über Bluetooth an die Headsets der Mitarbeitenden gesendet werden. Vor der Entnahme der Artikel müssen Mitarbeitende eine Prüfziffer vom Regalplatz vorlesen, um sicherzustellen, dass sie am richtigen Ort sind.



Mit der erfolgreichen Einführung von Pick-by-Voice zeigt Würth Österreich, wie Digitalisierung in der Logistik nicht nur Effizienz und Qualität steigern, sondern auch zu mehr Nachhaltigkeit und Mitarbeitendenzufriedenheit beitragen kann.