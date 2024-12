Rite-Hite will Kunden mit einem neuen Schulungsangebot "alles Wichtige" über Verladetechnik, industrielle Tor-Lösungen und Produkte zur Verbesserung der Arbeitssicherheit, Produktivität und Energieeffizienz in der Logistik und Intralogistik vermitteln.

Die Fortbildung findet sowohl virtuell als auch vor Ort im Europäischen Trainingscenter in Weilerbach statt. Die Trainings sind modular aufgebaut und decken drei zentrale Themenbereiche ab: Fortbildung, Beratung und Evaluation. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermittlung von Best Practices sowie der individuellen Anpassung der Schulungsinhalte an die Bedürfnisse der Teilnehmer. Ob bei der Einführung neuer Technologien oder der Optimierung bestehender Prozesse – das Programm soll Logistikern und Planern eine Plattform bieten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Risiken zu minimieren.