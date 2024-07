Immer mehr Einzelhändler und Versandhäuser stellen von Kunststoff- auf Papierklebebänder um.

Zwar glauben viele, Papierklebebänder seien weniger belastbar. In Wahrheit stünden sie aber den Kunststoffklebebändern in nichts nach. Das sagt zumindest Holger Grave, Geschäftsführer von all4tec, einem Lieferanten von Ersatzteilen für Produktions- und Industrieanlagen.

„Polypropylen (PP) ist nur bedingt stabil und daher nur für leichte Kartonagen geeignet. Für schwere und große Pakete wird oft auf das teurere Polyvinylchlorid (PVC) zurückgegriffen, das allerdings bei niedrigen Temperaturen schnell spröde wird und reißen kann", so Grave.

Papierklebebänder hingegen hätten den Vorteil, dass sie je nach Einsatzgebiet in verschiedenen Stärken, mit Fadenzug und mit unterschiedlichen Klebstoffen hergestellt werden können. Neben einer hohen Klebkraft verfügen sie auch über Temperatur-, Licht- und UV-Beständigkeit.



Dennoch sind viele Hersteller und kleinere Versanddienstleister noch unsicher, ob sich die Umstellung des Verpackungsprozesses auf die nachhaltigeren Materialien wirklich lohnt.

„Durch die sofortige Klebewirkung von hochwertigem Nassklebeband reicht ein einziger Streifen aus, um ein Paket sicher und faltenfrei zu verschließen“, sagt Grave. „Im Vergleich zu herkömmlichem Plastikklebeband reduziert sich der Verbrauch im Versandalltag damit um bis zu 50 Prozent.“

Darüber hinaus sei das Papierklebeband auch manipulationssicher, denn aufgrund der höheren Klebkraft des Klebstoffs hinterlässt es beim Öffnungsversuch in der Regel sichtbare Spuren. Das Paket kann also nicht unbemerkt geöffnet und wieder verschlossen werden. Dies dient insbesondere beim Versand an Endkunden der rechtlichen Absicherung des Händlers.