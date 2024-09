Um ihre Lieferketten resilienter zu gestalten, investierten Unternehmen 2023 verstärkt in Nachhaltigkeit. Laut einer weltweiten Befragung von Blue Yonder unter 600 Führungskräften im Supply Chain Management setzte fast die Hälfte der Teilnehmer (48 Prozent) Kapital in diesem Bereich ein. „Neuer Druck entsteht auch durch gesetzliche Regularien wie die EU-Verpackungsverordnung, die nachhaltige und recyclingfähige Verpackungen fordert“, sagt Jürgen Krahé, Senior Commercial Director EMEA bei Orbit Europe. „Firmen haben viele Möglichkeiten, ihre Logistikprozesse grüner zu gestalten. Der Umstieg auf eine nachhaltige Transportverpackung ist eine davon.“



Unter den richtigen Bedingungen können Mehrweg-Behälter aus Kunststoff dazu beitragen, Lieferketten grüner zu gestalten. Mit einer Nutzungsdauer von über zehn Jahren und einem hohen Rezyklat-Anteil senken sie den Ressourcenverbrauch und den Bedarf an neuen Transportlösungen. Dabei sind vier Schritte bei einer Umstellung zu beachten.