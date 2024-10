Was sind die größten Herausforderungen Ihrer Kunden?

Ich würde die Frage gerne zweistufig beantworten. Zum Einen: Wir leben in einer sehr globalen, heterogen vernetzten Welt, die stark von äußeren und inneren Faktoren beeinflusst ist. Ein gutes Beispiel ist etwa die Ukraine: Kein Flugzeug fliegt von Europa oder Amerika über Russland. Das ergibt etwa 20 Prozent höhere Treibstoffkosten. Der Krieg in Israel und die Antwort der Huthi darauf führt dazu, dass Schiffe nicht mehr durch das Rote Meer fahren, sondern um Afrika. Da stehen etwa in Deutschland die Bänder, weil die Teile nicht rechtzeitig kommen, die Transportkosten steigen. Der Panama-Kanal hat nicht genug Süßwasser, also fahren weniger Schiffe durch. Auch hier haben wir längere Lieferzeiten und höhere Transportkosten. Auch die Preise für Container aus China haben sich im Vergleich vom vorletzten zum letzten Jahr verdoppelt. Wir sehen also massiv gestiegene Preise in der Transportlogistik und die hohe Abhängigkeit von globalen Lieferketten.

Der zweite Teil betrifft Taiwan: 96 Prozent aller Chips werden in Taiwan produziert. Wenn Taiwan in einen Konflikt mit China eintritt, produzieren wir keinen Toaster mehr, kein Auto, keine Waschmaschine, keinen Fernseher, gar nichts mehr. Wir sind durch Single Source in einer hohen Abhängigkeit, man hat das kürzlich bei den Fiebermittel für kleine Kinder gesehen: Indien hat einen anderen Absatzmarkt gefunden, und wir hatten einen Mangel an fiebersenkenden Mittel. Der Fokus auf die Kosten hat zu Single Source geführt – und das wird jetzt zum Problem, weil Lieferketten fragil und anfällig sind. Wir arbeiten an Lösungen, um Probleme vorhersagen zu können und schnell reagieren zu können. Daher empfehlen wir eine Zwei-Lieferanten-Strategie, damit Unternehmen in der Lage sind, Warenströme umzulenken, bevor es zum Negativeffekt kommt. Das ist das, was unsere Kunden umtreibt. Damit sind wir auch wieder bei der End-to-End-Suite, denn ich muss die komplette Logistikkette betrachten und nicht nur im Lager optimieren. Darauf sind wir fokussiert.



Wo hat Körber denn schon Künstliche Intelligenz im Einsatz?

Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an der KI-Integration im Bereich Slotting und Wave Planning. In der KI sind die Zyklen, in der Neuerungen kommen, so kurz, und die Effekte gigantisch groß. Was vor vier Jahren noch nicht ging, ist heute möglich und funktioniert. Jetzt bieten wir Slotting.IQ und arbeiten wieder an Wave-Planning weiter. Ich bin ein großer Verfechter davon, Künstliche Intelligenz so schnell wie möglich einzusetzen, aber an Stellen, wo ich den Prozess noch im Griff habe. Wir haben etwa einen WMS-Chatbot zum Einsatz gebracht.