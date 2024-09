Die jungen Gründer Fabio Wiesinger, Clemens Hainberger und Semir Berger haben mit ihrem Start-up Motic innerhalb von sechs ein neues Fahrzeug für die letzte Meile entwickelt. Sie bieten mit dem Cargobeast nach eigenen Angaben ein gänzlich neues Fahrzeugkonzept, das Automobil- und Lastenradkomponenten kombiniert. Das vierrädrige Cargobike zeichne sich durch die enorme Ladekapazität, geringe Wartungsintensität, hohe Qualität und kompakte Bauform aus.



Das Fahrzeug bietet ein Transportvolumen von 2,5 Kubikmetern und kann mit bis zu 500 kg beladen werden, obwohl es im Vergleich zu derzeitig gewerblich genutzten Lastenrädern in seiner Bauform deutlich kompakter ist. Weiters kann eine Europalette direkt mit einem herkömmlichen Hubwagen verladen werden.



Trotz dieser Eigenschaften überschreitet es nicht die gesetzlichen Vorgaben für Fahrräder und kann somit auch den Fahrradweg befahren. All dies ist durch die spezielle Rahmenkonstruktion möglich, die von den Motic-Gründern entwickelt und getestet wurde. Das Unternehmen orientierte sich dabei an Konzepten der Automobilbranche. Für die Ladefläche des Fahrzeugs werden sogar erstmals LKW-Aufbauten verwendet.



Das Fahrzeug wurde so konzipiert, dass es sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum effizient eingesetzt werden kann. Bei der Entwicklung des Fahrzeuges wurde außerdem darauf geachtet, dass die Kernanforderungen aller Stakeholder integriert werden: maximales Ladevolumen und -gewicht für die Verlader:innen, ergonomische Nutzung für die Fahrer:innen und minimaler Platzverbrauch aus Sicht der Stadt.



"Gütertransport in der Stadt ist bestenfalls nicht wahrnehmbar. Für den Transformationsprozess ist es wesentlich, dass Lösungen der Stadt von morgen auch mit den Mustern von heute funktionieren. Darum sind innovative Ansätze, wie jener des Cargobeasts so erfrischend und wichtig. Sie vereinen Mobilitäts- und Energiewende und erlauben der Stadt während ihres Transformationsprozesses weiterhin zu