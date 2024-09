Kürzlich fand in Belgien das EU Cross-Border E-Commerce Forum statt. Dabei hat Rotate-CEO Ryan Keyrouse neueste Erkenntnisse und Einblicke aus den den Live-Kapazitätsdaten von Rotate in einer Keynote geteilt, die Informationen über Entwicklungen des globalen Online-Handels bietet.



Keyrouse hob dabei das beeindruckende Wachstum des chinesischen E-Commerce in den letzten zwei Jahren hervor. Dieses konzentriere sich nun nicht mehr nur auf die südliche Provinz Guangdong, die dennoch ein Plus von 15 Prozent verzeichnete, sondern auch andere Provinzen Chinas zeigen mit einem Zuwachs von 37 Prozent deutliches Wachstum. Zudem ergaben die Kapazitätsdaten, dass zunehmend sekundäre Flughäfen in China von Airlines für spezielle E-Commerce-Frachter angeflogen werden, was auf eine deutliche Verlagerung des elektronischen Handels hindeutet. Gleichzeitig ist der Anteil des per Post beförderten E-Commerce gesunken.