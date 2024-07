Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck testet in den kommenden Monaten seine Wasserstoff-Lkw im realen Transportalltag bei Unternehmen.

Nach Erprobungen auf der Teststrecke und im öffentlichen Straßenverkehr hätten die Lkw nun eine fortgeschrittene Entwicklungsreife erreicht, so dass sie zur Erprobung in den täglichen Logistikeinsatz gehen, teilte das Unternehmen im südpfälzischen Wörth mit.



Dort befindet sich das Entwicklungs- und Erprobungszentrum von Daimler Trucks. Während der Erprobungsphase, die rund ein Jahr dauern soll, hätten Kunden so die Möglichkeit, frühzeitig Praxiserfahrungen im Transport mit Brennstoffzellen-Lkw zu sammeln. Gleichzeitig gewinnt das Entwicklungsteam Erkenntnisse über den Betrieb unter realen Bedingungen und die Kundenbedürfnisse. Diese Informationen könnten bis Ende des Jahrzehnts in die Serienentwicklung einfließen, hieß es.



An dem Test beteiligen sich demnach der US-Handelskonzern Amazon, das Chemieunternehmen Ineos, der Industriegasehersteller Air Products, der Baustoffproduzent Holcim und der Logistiker Wiedmann & Winz. Sie erhalten jeweils einen Prototyp eines Wasserstoff-Lkw. Damit sollen unter anderem Baustoffe, Schiffscontainer und Flaschengase auf verschiedenen Langstreckenrouten transportiert werden.