Brummer gehörte 2013 zu den Gründungspartnern des European Food Network, das unter der Systemführerschaft von Dachser 34 Länder in Europa abdeckt. In diesem Netzwerk greifen Hersteller, Lieferanten und Handelsunternehmen aus dem Lebensmittelmarkt auf eine einzigartige Netzabdeckung für Stückguttransporte in Europa zurück.

Das operative Logistikgeschäft von Brummer umfasst mehr als 300 eigene Kühlauflieger, rund 85.000 Quadratmeter Lagerfläche sowie ein E-Commerce-Fulfillment-Center in Sankt Marienkirchen.

Brummer erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 128 Millionen Euro. Im Zuge der Transaktion wechselten fast alle der rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden grenznahen Standorten Neuburg am Inn (DE) und Sankt Marienkirchen bei Schärding (AT) zu Dachser.

„Der Abschluss der Übernahme ist ein großer Schritt für uns alle und ein Meilenstein auf dem Weg zum Top-Player auf dem europäischen Lebensmittellogistikmarkt", sagt Alexander Tonn, COO Road Logistics und Managing Director Dachser Food Logistics. "Wir heben unsere Zusammenarbeit mit Brummer ab jetzt auf eine neue Stufe."