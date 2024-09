Insbesondere im Bereich Slot- und Yard-Management gibt es unterschiedliche KPIs, um strategische Ziele in puncto Wachstum und der Senkung von Prozesskosten zu messen:



- Anzahl gebuchter Slots pro Be- oder Entlade-Ressource je Materialgruppe

- Pünktlichkeit der LKW-Fahrer:innen je Spediteur / Lieferant und logistischer Disziplin

- Zeit je Aktivität (z. B.: Check-In, Wartezeit bis Abruf, Be- und Entladezeit, Verwiegung, etc.)

- Durchlaufzeit von Ankunft bis Abfahrt

- Statistik je Fahrer:in und logistischer Disziplin



Durch gezielte Messung und Analyse jener KPIs können Unternehmen:



- Personal- und Ressourcenplanung in der Be- und Entladung optimieren

- Performance von Lieferanten und Spediteuren für Qualitätsgespräche und Verhandlungen messen

- Mögliche Standgelder bewerten und validieren

- Auslastungsspitzen je nach Tor optimieren und verteilen

- Durchlaufzeiten messen und reduzieren