Investitionen in den Arbeitsschutz bringen doppelte Rendite

Die Studie „Berechnung des internationalen ‚Return on Prevention‘ für Unternehmen: Kosten und Nutzen von Investitionen in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz“ wurde gemeinsam von der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) initiiert. Dabei wurde ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1 zu 2,2 ermittelt. „Die Studie belegt: Investitionen in den Arbeitsschutz und die Prävention fließen doppelt zurück. Damit ist wissenschaftlich bewiesen, was wir schon seit vielen Jahren jeden Tag in der Praxis leben", so Ferdinand Munk, Geschäftsführer der Günzburger Steigtechnik.

Kleine Investition, große Wirkung

Günzburger Steigtechnik fertigt ausnahmslos im deutschen Günzburg und gewährt auf alle Produkte aus dem Seriensortiment eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren. In diesem finden sich Lösungen wie zum Beispiel Stufenleitern, Tritte, Podeste, Rollgerüste und Treppen, die eine große Wirkung auf den Arbeitsschutz und die Prozessoptimierung in Betrieben haben.

Anstatt auf provisorische Hilfsmittel zu setzen, sollten Unternehmen laut Munk immer die passende Steigtechnik für die jeweilige Einsatzsituation auswählen – für den Aufstieg und kurze Arbeiten eignen sich demnach zum Beispiel hochwertige Leitern. Die Günzburger Steigtechnik bietet hier ein umfassendes Sortiment an TRBS-konformen Lösungen an, die mit ihren Stufen für einen sicheren Tritt und Stand auf der Leiter sorgen. Für längere Arbeiten in der Höhe sind Arbeitspodeste, Gerüste wie der FlexxTower oder auch Vertikalmastlifte wie der FlexxLift des Qualitätsherstellers ideale Arbeitsmittel. Diese sind mit großen Tritt- sowie Standflächen ausgestattet und bieten den Anwendern auch dank ausgeklügelter Geländerkonzepte ein Höchstmaß an Sicherheit.

Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten

Auch für den Fall, dass die individuellen Kundenanforderungen über das Seriensortiment hinausgehen, entwickelt Günzburger Steigtechnik maßgefertigte Steigtechniklösungen wie Arbeitsbühnen, Überstiege, Laufsteganlagen und Plattformtreppen für vielfältige Produktions- und Wartungsaufgaben, die sich optimal vernetzen lassen und so in vielen Fällen einen neuen Grad der Automatisierung ermöglichen.

„Investitionen in Arbeitsschutz und Prävention lohnen sich in vielerlei Hinsicht. Sie tragen vor allem zur Gesunderhaltung der Beschäftigten bei. Unsere Lösungen – ganz gleich ob aus dem Seriensortiment oder maßgefertigt – reduzieren Unfälle und Betriebsstörungen und sparen Unternehmen so auch die damit verbundenen Kosten. Außerdem optimieren sie die Prozesse und steigern die Effizienz im Betrieb enorm“, so Ferdinand Munk weiter.